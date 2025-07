Stadio Ferraris, Salis: “Lo stadio non cambierà nome e rimarrà pubblico”

Genova – “Ho letto di questa polemica e sono estranea. Lo stadio non cambierà mai nome, mai”, ha detto la Sindaca di Genova, Silvia Salis, rispondendo alle polemiche su un possibile cambiamento del nome dello stadio Luigi Ferraris di Genova, che ospita le partite casalinghe di Genoa e Sampdoria.

“Non è assolutamente in discussione veramente – riporta l’Ansa – mi ha molto stupito il fatto che abbia montato questa polemica. Tra l’altro è anche stupefacente fare polemiche su cose che non ho mai detto”, ha concluso la Sindaca.

Inoltre, è stato ribadita l’intenzione di candidare il capoluogo ad ospitare alcune partite degli Europei di calcio del 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

“Ci siamo incontrati con le squadre e abbiamo trovato un punto: la novità è che sono d’accordo sul fatto che lo stadio rimanga pubblico come abbiamo detto in campagna elettorale”, conclude Salis.

