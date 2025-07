Tragedia a Camporosso, cade in un dirupo mentre porta il cane a spasso e muore

Camporosso (Imperia) – Una tragedia si è consumata questa mattina nei pressi di una zona boschiva a Camporosso, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo esser caduto in un dirupo mentre si trovava a spasso con il cane.

L’allarme è scattato intorno alle ore 10, quando alcuni passanti hanno sentito il lamento dell’animale provenire dalla zona impervia. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e il Soccorso Alpino.

La zona dove l’uomo e l’animale sono caduti è particolarmente impervia e i soccorsi hanno dovuto faticare per raggiungerla. Una volta giunti sul posto, hanno visto che l’uomo aveva già perso conoscenza. Dopo alcuni tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento non è chiaro se la causa della morte sia da ricondurre al violento impatto della caduta o ad un malore.

