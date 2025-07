Dolceacqua, trovati gli escursionisti dispersi ieri sera

Dolceacqua (Imperia) – Sono stati ritrovati sani e salvi, nella notte, i due escursionisti di nazionalità moldava che risultavano dispersi dalla serata lungo i sentieri che da Dolceacqua conducono verso Rocchetta Nervina. Non riuscendo a ritrovare il sentiero per tornare alla strada i due turisti hanno contattato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Le ricerche sono proseguite sino alle 23 quando i due, una coppia di 60enni, è stata ritrovata e soccorsa.

I due, preoccupati di poter essere costretti a passare la notte all’addiaccio, stavano bene e sono stati riaccompagnati al luogo dove avevano lasciato l’auto e sono potuti rientrare alla loro abitazione.

Gli esperti rinnovano le raccomandazioni a non mettersi in cammino nelle ore che precedono il tramonto per non rischiare di farsi soprendere dal buio ancora sui sentieri.

Ricordano inoltre di portare sempre con sé il telefono cellulare ben carico e di chiamare subito il 112 appena ci si rende conto di una situazione di emergenza.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]