Recco (Genova) – Previsto pubblico delle grandi occasioni per la serata omaggio a Franco Battiato e scattano le prenotazioni. A comunicarlo il Comune che invita i potenziali spettatori a riservare il posto per la serata “La città di Recco omaggia Franco Battiato”.

Sul palco Brunori Sas, Angelo Privitera, Fabio Cinti e il Nuovo Quartetto Italiano per l’evento gratuito che inaugura la rassegna Estate 2025

Le prenotazioni sono aperte da questa mattina tramite il sito del Comune (www.comune.recco.ge.it) per assicurarsi un posto a sedere alla serata tributo al genio visionario dell’artista siciliano.

L’evento a ingresso gratuito è in programma domenica 20 luglio, con inizio alle ore 21.30, nell’Arena degli eventi in lungomare Bettolo, con possibilità di prenotazione nei 4 giorni antecedenti l’evento, a partire da oggi, tramite il sito del Comune oppure il numero 3348754058.

Sul palco, trasformato in salotto, saliranno il cantautore Brunori Sas, Angelo Privitera, storico collaboratore del maestro siciliano, Fabio Cinti, e il Nuovo Quartetto Italiano. Con le testimonianze inoltre di padre Guidalberto Bormolini, guida spirituale di Battiato, e del discografico Michele Di Lernia discografico.