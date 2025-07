Celle Ligure, fuochi d’artificio causano la morte di un cane, scontro su autorizzazioni

Celle Ligure (Savona) – Finirà quasi certamente in tribunale la vicenda della morte di un cane durante lo spettacolo di fuochi artificiali sparati dalla spiaggia per festeggiare un matrimonio.

L’animale, terrorizzato per i botti, ha attraversato la strada improvvisamente ed è stato travolto da una vettura di passaggio.

La proprietaria ha deciso di denunciare quanto avvenuto e di chiedere spiegazioni al Comune e alla ditta organizzatrice su autorizzazioni e permessi e si è innescata una battaglia tra il titolare della ditta dei fuochi – che afferma di aver chiesto ed ottenuto tutte le autorizzazioni, e la polizia locale che, interpellata, nega di aver mai dato i permessi necessari

Gli eventi: una coppia festeggia il proprio matrimonio in una nota villa, location per eventi e cerimonie. Nel “pacchetto” è compreso uno spettacolo di fuochi artificiali e per non rischiare un incendio boschivo in un periodo nel quale vige il divieto assoluto di accensione fuochi, il titolare della ditta incaricata decide di far partire i giochi di luci dalla spiaggia.

Nel mezzo dello spettacolo, però, il cane di una turista in vacanza nella zona fugge spaventato e finisce sotto una macchina, morendo per le ferite.

La padrona, inferocita, decide di non farla passare liscia agli organizzatori e denuncia il fatto incaricando un avvocato dei dettagli.

La vicenda “scoppia” e la questione sembra aggrovigliarsi attorno ai permessi, richiesti ed ottenuti secondo l’organizzatore, mai concessi secondo la polizia locale.

Ora sarà il Tribunale a stabilire quale sia la verità e se il cane sia morto in conseguenza di uno spettacolo non autorizzato o, come sostengono gli organizzatori, per uno spiacevole episodio non ipotizzabile ma, soprattutto, durante uno spettacolo con tutte le autorizzazioni necessarie.

(foto di archivio)