Genova, Salis incontra la ministra Bernini a Roma: idea di un Campus universitario a Quarto?

Genova – Un Campus universitario nel quartiere di Quarto, al posto dell’ospedale psichiatrico. É su questi temi che oggi si sono incontrate a Roma la Sindaca di Genova, Silvia Salis, e la Ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini.

L’obiettivo del primo cittadino genovese è quello di aumentare i posti a disposizione in città per gli studenti, in modo da far diventare l’Università di Genova più attrattiva per i giovani del resto d’Italia e non solo.

“Ringrazio la ministra Bernini per la disponibilità e l’attenzione mostrata verso la nostra città: è stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato la sindaca –. Uno dei primi obiettivi del nostro programma è la realizzazione di un grande campus universitario, sul modello delle grandi città europee e statunitensi. Siamo la sesta città d’Italia, il nostro Ateneo ha il 30% di iscritti non genovesi, ma non abbiamo un vero studentato. Genova è una città universitaria per tradizione e per qualità accademica, ma non per vocazione. Vogliamo diventare sempre più attrattivi e spingere i giovani a venire a studiare, vivere e, in futuro, lavorare qui. Dovrà essere un progetto di rigenerazione complessiva dell’area: non solo posti letto, ma un housing universitario nel senso più moderno del termine, con servizi pensati per studiare al meglio e per vivere la città”.

“Garantire il diritto allo studio significa offrire a tutti gli studenti la possibilità di accedere all’università, indipendentemente dalle condizioni economiche. Per questo, la realizzazione di nuovi studentati rappresenta una priorità assoluta per il Ministero dell’Università e della Ricerca: incrementare i posti letto è una delle sfide più urgenti per sostenere i nostri giovani e consentire loro di esprimere appieno il proprio talento, senza che la mancanza di alloggi diventi un ostacolo alla formazione e al futuro professionale”, ha commentato la ministra.

