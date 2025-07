Genova, semina il panico in un ristorante a Sestri Ponente: denunciato un 34enne

Genova – Ha aggredito e minacciato clienti e proprietari di un ristorante situato nel quartiere genovese di Sestri Ponente, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che l’hanno bloccato e denunciato.

Il protagonista è un uomo di 34 anni e i fatti risalgono alla serata di ieri. Tutto sarebbe iniziato per una banale lite tra l’uomo e i proprietari del ristorante. Il malvivente avrebbe iniziato a minacciarli con un cutter, prima di spostarli all’esterno e aggredire alcuni scooteristi in transito: uno è stato colpito da uno schiaffo, mentre ad un altro è stato lanciato un bicchiere di vetro che – fortunatamente – non l’ha colpito.

Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto sono riusciti a riportare sotto controllo la situazione. Il 34enne è stato fermato e denunciato per minacce aggravate, getto di cose, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

