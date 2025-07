Noli, grave incidente sull’Aurelia, feriti due motociclisti

Noli (Savona) – Grave incidente nella notte sulla statale Aurelia. Per cause ancora da accertare due ragazzi di 19 e 20 anni che viaggiavano su una moto hanno perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino e fortunatamente alcuni residenti hanno sentito il forte rumore e si sono affacciati per poi chiamare il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza del 118 con l’automedica e le forze dell’ordine.

I due giovani sono stati soccorsi e trasferiti in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre le forze dell’ordine hanno iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

