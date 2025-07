Meteo Liguria, tempo più stabile con nuvole in aumento nel pomeriggio

Il campo di alta pressione che interessa il Mediterraneo occidentale si sta rafforzando e tiene lontane le perturbazioni di origine atlantica portando sulla Liguria tempo stabile e soleggiato almeno sino a venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 16 Luglio 2025:

Al mattino cielo in prevalenza sereno o al più velato.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili rovesci associati sulle Alpi Liguri.

Sul resto della regione, tempo stabile e in prevalenza cielo poco nuvoloso.

Venti deboli e variabili

Mare poco mosso o al più mosso

Temperature stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+22°C e massime tra +25°C/+30°C.

Nell’interno temperau-ture minime tra +10°C/+17°C e massime tra +25°C/+31°C.