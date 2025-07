Sanremo, botte e rapina in pieno giorno: arrestato un uomo, si cerca il complice

Sanremo (Imperia) – Un episodio di violenza si è verificato ieri in pieno giorno all’incrocio tra via Nino Bixio e corso Augusto Mombello, a Sanremo.

Secondo quanto ricostruito, un uomo che stava camminando per strada sarebbe stato avvicinato da due individui. Uno dei due avrebbe iniziato ad aggredirlo e gli avrebbe strappato di dosso la collanina che portava con sé, prima di darsi alla fuga. Il tutto con l’aiuto del complice, che ha bloccato un possibile inseguimento della vittima e l’ha ostacolato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato uno dei due malviventi ancora presenti sul posto al momento del loro arrivo. Sono state avviate le indagini finalizzate a risalire all’altro malvivente e a rintracciare la refurtiva: in tal senso, oltre alle testimonianze della vittima e delle persone presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

