Sant’Olcese, grossa fuga di gas, evacuate 14 famiglie

Aggiornamento – L’intervento è ancora in corso e, in realtà, sono ben quattordici le famiglie che sono state evacuate. Tra di loro anche una donna di 90 anni. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale che stanno lavorando per gestire il traffico che si è creato.

Sant’Olcese (Genova) – Vigili del fuoco e tecnici Ireti al lavoro, dalle 5 di questa mattina, in via Poiré, nel comune di Sant’Olcese, per una grossa fuga di gas che ha costretto all’evacuazione di ben 12 famiglie.

L’allarme è scattato quando un passante ha avvertito un forte odore di gas nella zona del condominio ed ha subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco e le squadre di pronto intervento di Ireti.

Valutata l’importante perdita di gas, i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare in modo precauzionale l’intero edificio e 12 famiglia hanno dovuto lasciare la loro casa in fretta e furia per motivi di sicurezza.

Individuata la perdita sono iniziate le operazioni di riparazione della condotta che consentirà la riapertura dell'erogazione e il rientro a casa delle persone evacuate.

