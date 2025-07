Ventimiglia, cani antidroga trovano 73 chili di droga su un’auto

Ventimiglia (Imperia) – Pensavano di passare inosservate come due turiste in viaggio ma sono state scoperte ed arrestate grazie al fiuto infallibile di Hura e Ysidor, cani antidroga al lavoro con la Guardia di Finanza della città di confine.

Le due donne viaggiavano su un’auto con targa spagnola ma sono italiane e sono state fermate per un controllo al valico autostradale tra Francia e Italia.

Appena i cani antidroga si sono avvicinati alla vettura hanno dato evidenti segni di agitazione e hanno poi confermato la presenza di un grosso quantitativo di droga.

Trovati 73 Kg di sostanza stupefacente, di cui 18,5 kg di cocaina e oltre 54 di hashish e le due donne sono finite in manette e rischiano una pesante condanna per traffico internazionale di droga.

La droga era abilmente occultata all’interno delle numerose intercapedini dell’autovettura sulla quale viaggiavano.

Hura e Ysidor hanno segnalato la presenza di ben 550 panetti di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish occultati con maestria all’interno del portellone del bagagliaio, nel paraurti, nelle paratie laterali, nelle prese d’aria e persino nel vano motore del veicolo.

Sentita l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, che assumeva la direzione delle attività, la sostanza stupefacente del valore di circa un milione di euro sul mercato e 1.700 euro in contanti venivano sequestrati e, ferma restando la presunzione d’innocenza, le due donne arrestate per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.