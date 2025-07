Autostrade, camion si ribalta in A7: ferito l’autista e traffico in tilt

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel corso del primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano.

É accaduto nel tratto compreso tra il casello di Busalla e quello di Genova Bolzaneto, dove un tir si è ribaltato mentre stava percorrendo una curva. É accaduto nella carreggiata che viaggia in direzione levante.

Nell’impatto è rimasto ferito l’autista, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Villa Scassi.

Molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità: al momento si segnalano 3 km di coda tra il casello di Ronco Scrivia e il punto dove si è verificato il sinistro stradale.

Oltre ai medici del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo, ma non sarebbero coinvolti altri veicoli.

