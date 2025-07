Genova, abbonamento AMT gratis per 6 mesi, ma è una truffa

Aggiornamento – AMT ha confermato che si tratta di una fake news e che non è in corso alcuna campagna “a premi”.

Genova – Ben 500 tessere “premio” per viaggiare sulla rete di AMT gratuitamente e per 6 mesi per festeggiare il 25esimo anniversario dell’Azienda.

L’annuncio, diffuso sui social con tanto di sponsorizzazione, sta circolando in modo virale sui social ma sono in molti a temere che si tratti una truffa o, nel migliore dei casi, di uno scherzo goliardico peraltro poco informato visto che AMT ha festeggiato i 120 anni di storia nel 2023 e viaggia quindi per i 122.

Sul profilo “Trasporti pubblici di Genova” appare da questa mattina un post che sta raccogliendo moltissime adesioni e sono in tanti a commentare tra il serio e lo scherzoso lasciando supporre che siano in tanti a voler approfittare dell'”occasione” che, molto probabilmente non è che un raggiro.

“Trasporto gratuito per i residenti di Genova e dintorni! 🇮🇹

🎉 AMT S.p.A. celebra il suo 25º anniversario con una carta CityPass AMT speciale – 6 mesi di viaggi illimitati per solo 2,35 €!

🚌 Richiedi subito la tua nuova carta e approfitta di 6 mesi di trasporti illimitati per soli 2,35 €!

⏳ Affrettati – sono disponibili solo 500 carte a questo prezzo eccezionale di 2,35 €!

👇 Segui il link per saperne di più! 👇

– https://websikshya

(volutamente non pubblichiamo per intero il link)

Il dominio che offre gli abbonamenti gratuiti appartiene ad una società tailandese e questo sembra rafforzare la pista di un probabile raggiro.