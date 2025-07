Genova, doppio incidente in Albaro: un ferito in gravi condizioni

Genova – Un doppio incidente avvenuto a distanza di pochissimo tempo si è verificato poco dopo mezzogiorno nel quartiere genovese di Albaro.

Ad avere la peggio è stato un uomo, che viaggiava a bordo della sua moto quando è stato improvvisamente sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale. L’uomo rimasto ferito è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, andato completamente in tilt nella zona. Proprio per gestirlo, sono intervenute diverse vetture della Polizia Locale.

Sono in corso anche gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

