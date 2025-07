Genova – Fiamme in un appartamento di via Burlando, nel quartiere di Castelletto e vigili del fuoco in azione per domare le fiamme.

L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 6 quando i residenti di uno degli appartamentii hanno visto del fumo che usciva dalla cucina e dopo aver capito che si trattava di un incendio hanno lasciato in fretta l’abitazione.

In breve le fiamme si sono estese provocando un denso fumo nero che ha invaso le scale e i corridoi del condominio scatenando la paura.

Al momento non sono segnalati feriti e la strada è chiusa per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento.

L’allarme questa mattina e subito l’edificio è stato evacuato per precauzione.

notizia in aggiornamento

