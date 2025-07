Genova, ruba la carta di credito ad un giovane: denunciato

Genova – Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di San Teodoro per aver rubato la carta di credito ad un giovane.

La vittima del furto si trovava a denunciare l’accaduto proprio presso la stazione dei militari dell’arma, quando ha ricevuto un messaggio sul suo telefono che segnalava un pagamento appena effettuato in un vicino tabacchino utilizzando la carta smarrita.

I Carabinieri si sono così portati sul posto e hanno intercettato il presunto responsabile del furto. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è emerso come l’uomo avesse appena utilizzato la carta di credito rubata per effettuare dei pagamenti anche presso altri negozi.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

