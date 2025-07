Genova, ubriachi oppongono resistenza agli agenti a Brignole: arrestati

Genova – Molestavano e infastidivano le persone in attesa del treno al binario, il tutto in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Per questo motivo, gli agenti della Polizia Penitenziaria impegnati alla stazione ferroviaria di Genova Brignole sono intervenuti, anche per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Durante i controlli, però, i due avrebbero opposto una violenta resistenza, minacciando e aggredendo gli agenti, che hanno riportato delle lievi ferite. Per questo motivo, dopo aver riportato la situazione sotto controllo, i due sono stati arrestati.

Nella tarda mattinata odierna, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, la misura precautelare adottata veniva convalidata durante il rito direttissimo e i due condannati entrambi a 4 mesi di reclusione.

