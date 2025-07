Giro della Valle d’Aosta, morto il ciclista imperiese Samuele Privitera

Imperia – Non ce l’ha fatta Samuele Privitera, il ciclista di 19 anni, originario di imperia, caduto ieri a Pontey, durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, gara under 23. Samuele Privitera era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto Parini di Aosta ma le sue condizioni in serata si sono ulteriormente aggravate e per il ragazzo, promessa del ciclismo ligure, non c’è stato nulla da fare.

L’atleta della squadra Hagens Berman Jayco, era caduto perdendo il caschetto di protezione e sbattendo la testa violentemente a terra e perdendo i sensi subito dopo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso e l’ambulanza del 118 che lo ha rianimato e trasferito con la massima urgenza in ospedale dove però il ragazzo è morto nonostante gli interventi dei medici.

Samuele era nato ad Imperia il 4 ottobre del 2005

