Santo Stefano d’Aveto, ruba il bancomat ad anziana ospite nella casa di riposo: denunciato

Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Un uomo di 56 anni è stato denunciato a seguito di accurate indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Santo Stefano d’Aveto.

Secondo quanto ricostruito, le indagini sarebbero iniziate dopo che una donna anziana ospite di una casa di riposo si sarebbe accorta di aver smarrito il proprio bancomat sporgendo quindi denuncia.

Le attività di indagine avrebbero condotto all’uomo, che avrebbe approfittato del suo ruolo di operatore all’interno della struttura per prelevare la carta e anche il codice dal cassetto per gli oggetti personali della donna.

Nei confronti del 56enne è scattata la denuncia, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

