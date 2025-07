Savona, grave incidente in corso Mazzini, ferito un motociclista

Savona – Grave incidente ieri sera, in corso Mazzini dove, intorno alle 23, una moto ed un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da ricostruire, all’angolo con via Montenotte.

Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 28 anni, che è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite e fratture.

La chiamata al numero di emergenza 112 ha fatto intervenire sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca.

I giovane è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo.

Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno raccolto elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

