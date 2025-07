Autostrade, maxi incidente in A7: chiuso il tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest

Genova – Traffico completamente in tilt tra Bolzaneto e Sampierdarena a causa della chiusura dell’Autostrada A7 nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Genova Ovest.

La chiusura si è resa necessaria dopo un maxi incidente che si è verificato intorno alle 8:30 e che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti: sono due gli autisti rimasti feriti e trasportati all’ospedale dai sanitari del 118, nessuno in gravi condizioni.

Come detto, molto pesanti le ripercussioni sul traffico: le cose in A7 hanno raggiunto una lunghezza di 5km ben prima del casello di Bolzaneto, tanto da rendere necessaria la chiusura del suddetto tratto.

Le ripercussioni sulla circolazione sono molto pesanti anche sulla viabilità ordinaria della Val Polcevera. Diversi gli agenti della Polizia Locale impegnati nella gestione del traffico.

