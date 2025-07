Genova, aereo militare senza insegne sorvola più volte la costa

Genova – Un aereo militare senza insegne che sorvola la costa ligure dal capoluogo ligure al promontorio di Portofino e poi torna indietro.

Sono numerose se segnalazioni che riguardano il grosso aereo, un boeing 767, che risulterebbe partito dall’aeroporto di Fiumicino per arrivare in Liguria e iniziare una serie di sorvoli che non sono passati inosservati.

In particolare il mezzo aereo, di colore grigio ed apparentemente senza insegne, sorvola la costa in linea retta da Genova al Monte di Portofino – dove è presente un radio faro e poi vira verso il mare aperto e compie il percorso inverso restando molto al largo rispetto alla costa.

Almeno 7 i sorvoli già documentati e in molti appassionati hanno iniziato a seguire il tracciato del volo su appositi siti online o App per i telefoni cellulari.

Le ipoteso al vaglio vanno dal volo di addestramento ad attività di rilevamento con strumentazioni come foto aeree o analisi delle comunicazioni.

Non risulta che l’aereo sia “armato” e anche se “curioso” nel comportamento non si tratta di un pericolo. Probabilmente la sua presenza verrà spiegata nelle prossime ore.

(Foto di Archivio)