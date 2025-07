Genova, Gaza Cola ai Giardini Luzzati

Genova – Ai Giardini Luzzati del centro storico genovese è arrivata la Gaza Cola, la bevanda ideata per boicottare i paesi che sostengono miliatarmente ed economicamente il genocidio in corso in Palestina e nel contempo raccogliere fondi per la ricostruzione di uno degli ospedali simbolo di Gaza, l’al-Karama, distrutto deliberatamente durante gli attacchi militari dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza-

Un piccolo grande segnale di sostegno alla lotta contro il genocidio perpetrato dalle forze di occupazione di Israele contro la Palestina e il suo popolo. La “protesta” contro gli orrori perpetrati dal Governo e dall’esercito israeliano si può sostenere anche bevendo una bibita simbolo come la Gaza Cola, ora disponibile nel bar dei Giardini Luzzati.

L’annuncio è arrivato sui social

“Molto più di una semplice bibita. La “Gaza Cola” come simbolo di resistenza, di solidarietà, di coscienza attiva – spiegano ai Giardini Luzzati – Il progetto nasce da un’idea dell’attivista palestinese Osama Qashoo e va ben oltre simboli e messaggi, con un obbiettivo chiaro e concreto: raccogliere fondi per la ricostruzione dell’ospedale al-Karama, distrutto durante gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Uno dei tanti presidi di cura devastati in oltre un anno di genocidio. La #GazaCola è un progetto interamente palestinese, per molti di noi scegliere di berla e acquistarla è un piccolo gesto in un oceano di orrore. Ma tanti piccoli gesti insieme possono fare la differenza. L’abbiamo tanto voluta…ora ai luzza!”

Le informazioni sul progetto Gaza Cola sono presenti sul sito dedicato

