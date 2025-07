Genova, truffe del finto incidente ai danni di anziani: arrestate due giovani

Genova – A seguito di lunghe e accurate indagini condotte dai Carabinieri, due donne di 26 e 25 anni sono state rintracciate e arrestate in provincia di Salerno perché ritenute responsabili di alcuni episodi di truffa ai danni di persone anziane.

Le indagini sono partite nell’aprile del 2024, quando una donna ha denunciato di esser rimasta vittima di una truffa portata avanti da due donne più un aiutante telefonista. L’anziana era stata contattata da un uomo che, spacciandosi un carabiniere, l’aveva informata di un incidente – in realtà mai avvenuto – che aveva coinvolto la figlia e della necessità di pagare una multa molto salata per evitare conseguenze penali.

A quel punto, le due si sono recate presso l’abitazione della donna, dove hanno ritirato contanti e oggetti di valore, dandosi alla fuga prima che la vittima potesse rendersi conto dell’inganno.

Le indagini hanno permesso ai militari dell’Arma di ricollegare le due ad altri episodi simili avvenuti nel nord-Italia: due consumati a Genova, uno consumato a Brescia e uno consumato a Cremona.

