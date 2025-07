Savignone, bus perde olio sulla carreggiata: traffico in tilt sulla Sp 226

Savignone (Genova) – Pesanti ripercussioni sul traffico lungo la Strada Provinciale 226 tra Savignone e Casella, all’altezza della località di San Bartolomeo.

Qui un autobus del trasporto pubblico che stava percorrendo il tratto di strada ha perso l’olio sulla carreggiata a causa di un guasto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e il personale di Città Metropolitana. Sono già iniziate le operazioni di bonifica della carreggiata per asciugare l’olio disperso e per cercare di salvaguardare l’incolumità degli automobilisti e dei motociclisti che transitano lungo il tratto coinvolto.

Proprio per evitare incidenti o ripercussioni più gravi, è stato installato un semaforo che regola la circolazione a senso unico alternato. Dovrebbe rimanere attivo per i prossimi due giorni.

