Genova, aggredisce poliziotti con una spranga di ferro, arrestato

Genova – In preda a chissà quale agitazione si aggirava per piazza Pallavicini, a Rivarolo, impugnando una spranga in metallo e urlando frasi incomprensibili. E’ successo ieri sera, intorno alle 23,30 e passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 facendo intervenire una volante della polizia

Il giovane, a petto nudo, cercava di colpire le persone di passaggio e così gli agenti sono scesi dall’auto intimandogli di posare il bastone. L’uomo, però, invece di seguire l’ordine imposto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool, si è diretto verso gli agenti agitando la spranga in segno di minaccia e quando è arrivato abbastanza vicino ha tentato di colpire uno dei due operatori, che sono riusciti, però, a disarmarlo dopo una breve colluttazione.

Il 23enne è stato condotto in Questura dove, da accertamenti, è emerso a carico di un suo alias un decreto di espulsione per cui, accompagnato in frontiera lo scorso maggio, non avrebbe potuto rientrare in Italia prima del 2030. La sua posizione e ora nuovamente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.