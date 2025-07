Genova, morto Alessio Gaglia l’agente della locale ferito a Struppa

Genova – Non ce l’ha fatta l’agente della polizia locale rimasto coinvolto in in terribile incidente stradale, ieri mattina, a Struppa. Alessio Gaglia, 31 anni è morto nella notte, a seguito di un ulteriore aggravamento delle già disperate condizioni mediche. Intorno alle 3 l’ora del decesso dopo i tentativi, purtroppo inutili di salvargli la vita.

Gaglia, 31 anni, era rimasto coinvolto, ieri mattina, intorno alle 11, in un terribile incidente in via Pedullà, nel quartiere di Struppa.

L’uomo era caduto rovinosamente a terra dopo lo schianto con la moto ed era subito apparso chiaro che le sue condizioni erano gravissime.

Trasferito in ospedale, in codice rosso, il più grave, erano subito iniziati gli interventi per cercare di salvargli la vita.

Nel pomeriggio un ulteriore peggioramento aveva spinto la sindaca di Genova Silvia Salis a far visita all’agente insieme ai vertici della polizia locale.

Le speranze che si potesse salvare si sono però infrante nella notte.

La ricostruzione dell’incidente è in corso attraverso la sezione Infortunistica della polizia locale ma sembra che Gaglia stesse raggiungendo in moto la Statale 45 per una lite a seguito di un incidente e che, al momento di attraversare l’incrocio dove è avvenuto l’impatto terribile con una vettura, avesse la sirena azionata.

L’urto con la vettura è stato terribile e Gaglia è caduto a terra riportando un grave trauma cranico e diverse fratture e lesioni interne che non gli hanno lasciato scampo.

Da accertare se il conducente della vettura che ha impegnato l’incrocio avesse la visuale libera.

Nell’incidente sono rimaste ferite, fortunatamente in condizioni meno gravi, due bambine che sono state trasferite all’ospedale Gaslini.

Lievi lesioni per il conducente dell’auto.

(Sotto, l’agente della polizia Locale Alessio Gaglia )



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]