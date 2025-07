Pieve di Teco, punto da un insetto cade dal trattore, è grave

Pieve di Teco (Imperia) – Forse una reazione allergica o uno choc anafilattico all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina in frazione Nirasca dove un 45enne stava guidando il trattore in un terreno quando è stato visto cadere dal mezzo.

L’allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’automedica e l’ambulanza e le forze dell’ordine.

L’uomo è stato stabilizzato ma si è deciso per il trasferimento urgente in elicottero con il velivolo Drago che lo ha trasportato in fretta all’ospedale Santa Coronda di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso-

L’uomo è stato punto da un insetto e poco dopo è caduto dal mezzo che stava guidando riportando diverse ferite.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica delll’incidente.