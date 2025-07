Santa Margherita Ligure, prelieva 300mila euro dal conto di un’anziana

Santa Margherita Ligure (Genova) – Avrebbe prelevato circa 300mila euro dal conto corrente di un’anziana pensionata dopo essersi fatto dare la delega per “operare”. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire i contorni del caso giudiziario che vede contrapposti gli eredi di una pensionata di 93 anni, deceduta recentemente, e il dirigente di una squadra sportiva che milita in promozione.

Secondo la denuncia dei parenti, la donna avrebbe delegato l’uomo, figlio di un amico di famiglia, a operare sul proprio conto corrente scoprendo che, dal 2021 al 2023 l’uomo avrebbe prelevato dal conto un totale di circa 300mila euro.

Somme trasferite con bonifici e con prelievi che, secondo le ipotesi investigative, finivano nel conto del 42nne piuttosto noto nella zona del Tigullio.

L’uomo si difende sostenendo che è tutto regolare e le operazioni erano autorizzate ma la Guardia di Fiananza ha attenzionato i suoi conti e la vicenda finirà molto probabilmente in Tribunale.

La vittima del presunto raggiro è deceduta recentemente ma aveva avviato lei le indagini per accertare il comportamento della persona che aveva delegato.

Ora spetterà agli eredi ricostruire i movimenti bancari e cercare di ottenere la restituzione dei denari.