Savignone, riaperta a doppio senso la strada provinciale 226

Savignone (Genova) – E’ stato riaperto a doppio senso di marcia il tratto della strada provinciale 226 interrotto ieri a causa di una copiosa perdita di materiale oleoso da parte di un mezzo pubblico.

Torna lentamente alla normalità, quindi, il traffico veicolare lungo la Strada Provinciale 226 di Valle Scrivia (tra le prog.ve km 18+300 e km 18+500, nel Comune di Savignone.

Per consentire le operazioni di bonifica era stato necessario istituire un senso unico alternato regolato da semaforo per garantire la sicurezza della circolazione.

Le squadre della Città Metropolitana di Genova sono intervenute tempestivamente già nel pomeriggio di ieri per avviare le prime operazioni di messa in sicurezza, utilizzando materiali assorbenti (seppiolite) e delimitando il tratto più compromesso .

Sfortunatamente, però i danni all’asfalto si sono rivelati molto peggio del previsto e questa mattina, grazie all’intervento di un apposito macchianri è stata completamente fresata la corsia di monte interessata dallo sversamento con l’obiettivo di rimuovere il lubrificante penetrato nel manto della provinciale e contestualmente rallentare la velocità dei veicoli in transito: questa misura ha consentito la riapertura della strada a doppio senso di marcia.

A partire da lunedì mattina si procederà al ripristino del manto stradale, per garantire condizioni di piena sicurezza.

«Ho seguito da vicino l’intervento insieme ai tecnici, sia ieri sia oggi – ha dichiarato Simone Franceschi, vicesindaco metropolitano e consigliere delegato alla Viabilità –. Ringrazio le squadre per la prontezza ed efficacia con cui hanno agito in una situazione non prevedibile e non causata da responsabilità dirette dell’Ente. La priorità è stata fin da subito garantire la sicurezza degli automobilisti, e continueremo a monitorare la situazione fino alla completa sistemazione del tratto».