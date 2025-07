Triora, precipita con il quad in una scarpata, arriva l’elicottero

Triora (Imperia) – E’ stata trasfrita in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la donna precipitata in una scarpata con il quad nella tarda mattinata di oggi.

L’incidente è avvenuto di Triora e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Sanremo, gli uomini del soccorso alpino e le forze dell’ordine.

La donna è stata raggiunta con l’ausilio dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco e dopo essere stata messa in salvo, la paziente è stata stabilizzata e poi trasferita in gravi condizioni all’opedalle Santa Corona.

In corso la ricostruzione dell’incidente anche per capire se la donna abbia perso il controllo del mezzo o se invece è rimasta vittima di un incidente stradale vero e proprio.