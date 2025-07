Valbrevenna, a Nenno tornano le letture sotto le stelle

Nenno (Genova) – Bambini seduti in cerchio ad ascoltare la lettura di libri e racconti scelti appositamente per loro.

Mercoledì 23 luglio, a partire dalle ore 21, primo appuntamento dell’estate2025 delle “‘Letture sotto le stelle” per bambine e bambini per le loro famiglie.

Il ciclo di letture di quest’anno, come sempre organizzato dal Circolo Anspi Sant’Anna a Nenno, frazione del comune di Valbrevenna, sarà dedicato alla lettura di libri illustrati che accompagneranno a conoscere la Natura.

A seguire un laboratorio creativo in cui sprigionare la fantasia utilizzando materiali naturali