Gallipoli, spezzino il bambino di 7 anni che ha rischiato di annegare

La Spezia – Era in vacanza con la famiglia a Gallipoli il bambino di 7 anni ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale locale dopo essere stato trovato privo di sensi in una piscina di un parco acquatico locale.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di verifica, il piccolo sarebbe caduto in una piscina profonda e non sapeva nuotare e in breve ha iniziato ad annaspare senza riuscire a uscire dall’acqua.

Poco dopo la sua presenza è stata notata da altre persone che hanno dato l’allarme facendo scattare i soccorsi, disperati, che hanno portato il piccolo a bordo piscina con il personale che tentava la rianimazione mentre sul posto arrivava l’ambulanza del 118 e l’automedica.

Il piccolo è stato intubato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli dove i medici stanno facendo ogni cosa per salvargli la vita.

Al momento del recupero in piscina, però, il piccolo sarebbe stato in arresto cardiaco e la rianimazione è stata prolungata.

Intanto è stata aperta un’indagine su quanto avvenuto per accertare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza nel parco acquatico.

Ogni anno sono numerose le vittime di annegamento, anche in pochi centimetri d’acqua, di bambini più o meno grandi e gli esperti consigliano di non perdere mai di vista i bambini quando si trovano vicino a piscine e corsi d’acqua.

Disperata la famiglia che era arrivata da qualche giorno in Puglia per le vacanze.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]