Genova, Re delle Focaccette chiuso dalla Asl

Aggiornamento – Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota dei responsabili del Re delle Focaccette precisando che le frasi riportate non sono mai state pubblicate in un nostro articolo e fanno riferimento ad altre Testate.

“La vostra affermazione che “ stracchino e gorgonzola erano a 33 gradi” (frase mai pubblicata dal nostro giornale) non è assolutamente rispondente al vero e non riusciamo a comprendere come voi possiate scrivere rispetto ad un verbale che, per norma di legge, non è pubblico .

Ciò che viene contestato è una temperatura in cucina di 33 gradi ( 3 gradi in più rispetto alla temperatura esterna ) per cui la richiesta delle autorità preposte al controllo e’ quella di climatizzare il locale e riportarlo a temperature previste a termini di legge . Parliamo di stracchino ( gorgonzola evidentemente e’ una vostra variazione culinaria (anche questa parte non è mai stata pubblicata dal nostro giornale) per cui è stata rilevata una temperatura di 8 ( dicesi 8 ) gradi centigradi .

Genova – Chiusura temporanea, sino a risoluzione dei problemi riscontrati, per il Re delle Focaccette, il noto locale di salita della Noce, nel quartiere di San Fruttuoso. Lo ha deciso la Asl 3 che ha anche sanzionato il locale dopo un sopralluogo che avrebbe accertato alcune problematiche legate alla conservazione dei cibi. In particolare, durante l’ispezione, attivata a seguito di segnalazioni, sarebbe stato rilevato che gli ingredienti nella cucina erano a temperatura superiore ai limiti consentiti.

I titolari del locale, insomma, dovranno fare in modo che gli ingredienti vengano mantenuti a temperatura idonea e, sino ad allora resterà in vigore il provvedimento di chiusura che prevede proprio l’obbligo di adeguamento alle indicazioni fornite dagli ispettori durante i controlli.

Non si tratta di un caso isolato ma dell’ultima di una serie di chiusure “eccellenti” di locali molto conosciuti e frequentati e che si trovano ad affrontare criticità anche loro malgrado come nel caso di temperature medie molto alte o infestazioni di moscerini come successo all’ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna.

Una “beffa” per un locale che è cresciuto nella notorietà e nella frequentazione grazie alla qualità dei prodotti e che solo poche settimane fa era stato protagonista di una puntata di Foodish, il programma di cucina del celebre Joe Bastianich.

Sulla pagina social del locale si parla di chiusura per lavori di ritrutturazione e certamente il Re delle Focaccette riaprirà a breve, una volta superata la difficoltà incontrata.

Proseguono intanto i controlli della Asl 3 e dello speciale servizio ispettivo che può essere anche allertato ai recapiti indicati alla pagina dedicata