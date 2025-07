Genova, furto di zaini sulla spiaggia di Quinto, 5 denunciati

Genova – Hanno visto due bagnanti dirigersi verso il mare per il bagno ed hanno rubato gli zaini lasciati temporaneamente incustoditi. Protagonisti del furto 5 ragazzini minorenni, tra i 16 e i 17 anni, ospiti di una comunità per minori non accompagnati a Genova.

I proprietari degli zaini hanno visto i 5 ragazzi rubare e sono corsi a chiamare le forze dell’ordine mentre i cinque fuggivano con un telefono cellulare ed un paio di cuffiette Airpods ed un portafoglio verso la fermata dell’autobus numero 15.

Una fuga durata pochissimo visto che gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno intercettato il mezzo pubblico riuscendo così a fermare la fuga dei minorenni che sono stati trovati in possesso di tutta la refurtiva.

I 5 sono stati denunciati e riaffidati alle rispettive comunità di appartenenza e gli oggetti rubati sono stati riconsegnati ai loro proprietari.