Genova, in Sopraelevata in monopattino

Genova – Ha imboccato con il suo monopattino la strada Sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente senza indossare il casco e incurante delle auto e delle moto che gli suonavano per segnalare che non poteva essere lì.

Ennesimo curioso episodio sulla strada sopraelevata dove una persona ha pensato di poter attraversare la città, dalla Foce a Sampierdarena, accelerando il percorso passando laddove non è permesso.

Una “bravata” già vista molte volte e che anche questa volta è stata documentata dalle auto di passaggio.

Sulla Sopraelevata sono presenti numerose telecamere e non è chiaro che l’uomo sia stato raggiunto e multato ma resta la preoccupazione dei tanti automobilisti che, sempre più, spesso, incontrano strani veicoli, animali e persino pedoni che pensano di poter percorrere la strada nonostante i molti segnali presenti.