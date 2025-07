Genova, frontale in via Siffredi a Sestri, tre feriti

Genova – Grave incidente, questa mattina, in via Siffredi, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Intorno alle 5,30, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente causando tre feriti gravi.

Una delle due vetture era un taxi e non è chiaro cosa abbia causato l’impatto molto violento e che ha mandato in testa-coda uno dei veicoli.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118 e i feriti sono stati estratti dalle lamiere contorte e trasferiti nell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove è arrivato il ferito più grave e in codice rosso, e al Galliera.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il traffico è andato in tilt nella zona con code e rallentamenti.

