Maltempo Liguria, Allerta Gialla prolungata sino alle 18

In base alle nuove previsioni meteo Arpal ha prolungato l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (BCDE) fino alle 18:00 di oggi, lunedì 21 luglio ’25

Confermato lo scenario atteso già nei giorni scorsi: in queste ore il Nord Italia, compresa la Liguria, è interessato da una fase perturbata che nelle prossime ore potrà favorire temporali forti anche sulla nostra regione associati a raffiche di vento, in particolare sul centro levante.

In serata si attende un progressivo esaurimento dei fenomeni.

Sul ponente non si escludono locali episodi temporaleschi di forte intensità, seppur meno probabili.