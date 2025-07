Rezzoaglio, escursionista ferita sul monte Ramaceto, salvata

Rezzoaglio (Genova) – E’ sana e salva l’escursionista che ieri si è ferita cadendo lungo il sentiero d’Arena, sul monte Ramaceto. Fortunatamente il compagno di escursione è riuscito a raggiungere il rifugio Ventarola e a dare l’allarme che ha mobilitato Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

La donna, nei pressi del rifugio Ventarola, sul sentiero d’Arena, a circa 4km dal rifugio, è scivolata e si è procurata una presunta frattura alla caviglia. Dopo essersi assicurato che la situazione non fosse particolarmente grave e che la donna potesse restare sola, il compagno di escursione ha camminato fino al rifugio dove ha chiesto soccorso.

I primi a raggiungere il posto, sono stati gli uomini del Soccorso Alpino di Rezzoaglio, che hanno provveduto a stabilizzare la signora sulla barella.

I Vigili del Fuoco hanno dato manforte per il trasbordo della speciale barella da trasporto in montagna e, dopo circa due km a piedi, hanno raggiunto il mezzo fuoristrada sul quale hanno caricato la barella fino alla strada carrabile dove attendeva l’ambulanza.

L’escursionista ferita è stata così accompagnata in ospedale per le cure del caso.

(Foto di Archivio)