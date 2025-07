Genova, Consiglio comunale approva aumento IMU sui canoni concordati

Genova – Dopo aver respinto un emendamento presentato dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi, il Consiglio comunale ha approvato la manovra che include l’aumento Imu per i contratti di affitto a canone concordato.

L’ex vice sindaco ha illustrato il suo emendamento, nonostante il parere contrario tecnico degli uffici. “Con la presente proposta emendativa- scrive il consigliere- si intende sopprimere dalla deliberazione la parte relativa all’incremento dell’IMU, attestando gli equilibri di bilancio. Per l’effetto vengono rettificate in diminuzione alcune variazioni contenute nel prospetto F fino alla concorrenza dell’importo di euro 5.300.000 pari al gettito atteso dall’incremento dell’IMU. Si ritiene che ad ulteriori indilazionabili esigenze si potrà provvedere mediante prelievo dal fondo di riserva ovvero attraverso risorse derivanti da presumibili economie ovvero incremento di entrate che potranno trovare allocazione in successive variazioni”. L’emendamento, come detto, ha ricevuto il parere negativo degli Uffici tecnici e anche la Giunta, attraverso il vicesindaco Terrile, ha espresso parere contrario. Messo in votazione, l’emendamento è stato respinto con 25 voti contrari della maggioranza e 14 favorevoli dell’opposizione.

Alla fine della discussione il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha posto in votazione la delibera 2025/19 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale – VI variazione ai documenti previsionali e programmatici 2025/2027”. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli della maggioranza e 14 contrari.