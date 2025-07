Genova, funerali lunedì 28 luglio per l’agente Alessio Gaglia

Genova – Verranno celebrati lunedì mattina, 28 luglio, alle 10, alla chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea di piazza Matteotti, i funerali di Alessio Gaglia, l’agente della polizia locale di 31 anni deceduto nel terribile incidente avvenuto venerdì scorso in via Pedullà a Struppa.

Il Comune di Genova si farà carico degli oneri del servizio funebre ed ha incaricato Asef, società partecipata dalla pubblica amministrazione.

La cerimonia vedrà riunirsi familiari, amici e le tante persone che, in questi giorni, hanno prima sperato che il giovane ce la facesse per poi esprimere profondo cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia quando è giunta la terribile notizie che Alessio Gaglia non ce l’aveva fatta.

Il funerale potrà essere celebrato solo ad esame medico legale compiuto, il prossimo giovedì 24 luglio, all’istituto di medicina legale dell’ospedale San Martino.

La città attende di poter rendere omaggio al giovane che è morto mentre andava a prestare la propria opera per un altro incidente avvenuto a Bavari.