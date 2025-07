Genova, Funicolare di Sant’Anna ancora ferma per manutenzione

Genova – Nuovo stop e nuovi disagi per l’utenza per la funicolare Sant’Anna che anche questa mattina si fermerà alle 7:00 per riprendere servizio solo alla mezzanotte e trenta di domani, mercoldì 23 luglio 2025.

Lo stesso provvedimento era scattato ieri e la funicolare è rimasta ferma per la quasi totalità della giornata.

Perplessità sugli annunci di AMT che indica che il servizio è temporaneamente sospeso causa manutenzione.

Disagi nei collegamenti tra il centro e il quartiere di Castelletto.