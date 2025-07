Lago di Giacopiane, trovato l’uomo scomparso domenica

Borzonasca (Genova) – E’ stato ritrovato Jimmy Zolezzi, 65 anni, il padre di Gabriele il giovane di 38 anni morto un anno fa, inghiottito dalle sabbie mobili presenti in una zona del lago. Le ricerche dell’uomo erano iniziate ieri dopo l’allarme dei familiari che non hanno visto l’uomo rientrare ad Amborzasco dove vive. L’uomo ha fatto ritorno a casa in queste ore.

Le squadre di soccorso hanno iniziato a setacciare sentieri e cappellette della zona ma in queste ore Zolezzi ha fatto rientro a casa e dunque le ricerche si sono concluse nel migliore dei modi.

Per ore si è temuto per le sorti dell’uomo, colpito da una serie di tragedie.

Domenica aveva annunciato l’intenzione di recarsi al lago nell’anniversario della morte del figlio, tragicamente annegato dopo essersi tuffato nelle acque del lago per rinfrescarsi e finendo proprio in uno dei tratti più pericolosi per la presenza di grosse quantità di fango che possono trasformarsi in sabbie mobili.

Il giovane, 38 anni, era annegato sotto gli occhi di un amico e alla notizia della tragedia, anche la madre era stata trovata morta, probabilmente per un malore.