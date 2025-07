Riva Ligure, ritrovato morto il pensionato disperso in barca

Riva Ligure (Imperia) – E’ stato purtroppo ritrovato morto l’anziano che questa mattina era scomparso tra i flutti, dopo un tuffo da un gozzo con il quale si era allontanato dalla costa. L’uomo era stato dato per scomparso quando la sua piccola imbarcazione era stata trovata a riva, tra le onde, senza nessuno a bordo. La moglie spaventata per il mancato rientro aveva già dato l’allarme e così nella zona sono arrivate le motovedette della Guardia Costiera e l’elicottero Drago con i sommozzatori dei viglili del fuoco che hanno esaminato il fondale della zona.

Qualche ora più tardi, intorno alle 12,30 il macabro ritrovamento nei pressi della scogliera tra Arma di Taggia e Riva Ligure ed in riconoscimento da parte della famiglia.

L’uomo, un ultra ottantenne, potrebbe essersi sentito male in acqua o forse non è riuscito a risalire sull’imbarcazione dalla quale si era tuffato al largo.