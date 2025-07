Treni, uomo investito sui binari a Ventimiglia: è in gravi condizioni

Ventimiglia (Imperia) – Circolazione ferroviaria completamente in tilt nel ponente della Liguria dopo che questa mattina, intorno alle ore 7, un uomo di circa 60 anni è stato travolto da un treno in transito. E’ accaduto a Ventimiglia.

Al momento rimane da chiarire il motivo dell’incidente e non viene esclusa alcuna ipotesi.

Nell’impatto l’uomo è rimasto ferito gravemente. Soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto, è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’Autorità Giudiziaria che hanno svolto i rilievi necessari per chiarire i contorni dell’accaduto.

Questo ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, che è rimasta bloccata per più di un’ora. Intorno alle 8:30 il traffico è lentamente ripreso, ma si segnalano ancora pesanti ripercussioni.

