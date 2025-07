Autostrade, auto a fuoco in A7: traffico in tilt

Genova – Traffico in tilt lungo l’Autostrada A7 dopo che un’auto ha preso fuoco nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e il bivio A12/A10.

È accaduto intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 23 luglio, nella carreggiata che viaggia in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Fortunatamente, gli occupanti dell’auto in fiamme sono riusciti ad abbandonare in tempo il veicolo.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, che risulta completamente bloccato in direzione sud: sono 4 i km di coda. Autostrade consiglia di uscire al casello di Genova Bolzaneto verso sud.