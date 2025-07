Albenga, ciclista travolto da auto che fugge

Albenga (Savona) – Ha travolto un ciclista sulla statale Aurelia e poi non si è fermato a prestare soccorso. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 luglio 2025, nel comne di Albenga.

Una persona che viaggiava in sella alla bicicletta è stata travolta da una vettura, forse un furgone, che non si è poi accertato delle sue condizioni, preferendo allontanarsi.

Fortunatamente l’impatto non ha avuto conseguenze gravi e il ciclista è stato soccorso e trasferito in codice giallo in ospedale, ma resta lo sconcerto per il mancato soccorso che potrebbe costare caro al conducente del mezzo se verrà identificato come è molto probabile.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno e nel tratto di strada sono presenti diverse telecamere che potrebbero aver ripreso la scena o quantomeno il passaggio del mezzo in fuga.

In corso le ricerche dell’auto pirata e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.