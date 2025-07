Bergeggi, tragedia nel cantiere, morto operaio di 66 anni

Bergeggi (Savona) – Stava lavorando su un tetto l’operaio di 66 anni che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in via Torre d’Ere dove lavorava in un cantiere.

Intorno alle 16,30 l’uomo è stato visto cadere a terra senza più rialzarsi e subito sono partite le chiamate al 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno.

Purtroppo, però, all’arrivo dei soccorsi, per l’operaio non c’era più nulla da fare e non è rimasto che trasferire in obitorio il corpo senza vita. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate nella caduta da diversi metri.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori della Asl e del Lavoro che accerteranno se l’uomo fosse imbragato come previsto e perché la caduta non sia stata arrestata dai dispositivi di emergenza che dovrebbero essere presenti nei cantieri.

Al vaglio anche la possibilità di un malore.

A prestare i primi soccorso i colleghi di lavoro che hanno raccontato sconvolti che l’uomo sarebbe andato in pensione il prossimo anno.

Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità mentre si alza forte il coro di protesta dei sindacati che denunciano l’ennesimo decesso sul lavoro e chiedono maggiori controlli nei cantieri proprio per far rispettare le misure di sicurezza.