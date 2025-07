Genova, Metropolitana chiude in anticipo alle 17 lunedì 28 e martedì 29

Genova – Ancora disagi per chi viaggia con la Metropolitana. AMT segnala infatti la chiusura anticipata del servizio, dalle 17, nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 luglio.

In quelle giornate, infatti, è in programma il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria sugli scambi della stazione metropolitana di Principe.

Il piano dei lavori interessa entrambi i binari e riguarda la sostituzione dei cosiddetti “cuori”, ossia i punti di intersezione tra le rotaie che consentono ai treni di passare da un binario all’altro.

Le lavorazioni prevedono, nel dettaglio, la rimozione delle vecchie intersezioni, l’installazione e la saldatura dei nuovi cuori e la regolazione dello scartamento.

Pertanto, per consentire l’esecuzione delle complesse attività in programma e le successive verifiche sull’impianto, nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 luglio il servizio della metropolitana terminerà con le corse delle ore 16.45 da Brin e delle ore 17.06 da Brignole.

Ricordiamo che i collegamenti sulla tratta Brignole – Dinegro sono assicurati dalle linee urbane 18, 18/, 20 e dal serale 618; i collegamenti per la Val Polcevera sono garantiti dalle linee bus 7, 8 e dalla linea serale 9.